Ofensiva antiyihadista ha dejado 307 civiles muertos en Mosul

La cruda cifra se reporta entre el 17 de febrero y el 22 de marzo. ONU advierte a EE. UU, líder de la coalición, más cuidado al planear los ataques.

El balance aumentaría sin embargo en los próximos días porque la ONU ha recibido información, que todavía no ha verificado, sobre al menos otros 95 civiles muertos entre el 23 y el 26 de marzo, indicó un portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Estas informaciones pudieron ser verificadas por Naciones Unidas, que no atribuye los muertos a alguna de las partes en conflicto, especificó el portavoz.

Mosul, la gran ciudad del norte de Irak y último bastión del EI en el país, está dividida en dos por el río Tigris.

El ejército iraquí y la coalición internacional dirigida por Washington efectúan bombardeos sobre el oeste de Mosul para apoyar a las tropas en tierra que intentan desde febrero, tras la recuperación de la parte oriental de la ciudad, expulsar a los yihadistas de la zona occidental.

Estos bombardeos aéreos son objeto de una investigación de las autoridades iraquíes y de otra de la coalición internacional.

En un comunicado, el Alto Comisario de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, respaldó estas investigaciones y pidió a la coalición "revisar urgentemente sus tácticas con el fin de garantizar que el impacto sobre los civiles sea reducido al mínimo absoluto".

Cerca de 600.000 personas se encuentran en las zonas que aún no fueron reconquistadas por las fuerzas iraquíes en la parte oeste de Mosul (cerca del 60%), entre las que 400.000 siguen en la Ciudad vieja, según la ONU.