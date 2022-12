Oficialismo gana elecciones en Venezuela y oposición logra alcaldías claves

El oficialismo obtuvo un 49,2% de los votos y la MUD un 42,7%, en unas elecciones que esta última había planteado como un plebiscito sobre el desempeño del presidente, Nicolás Maduro.

Pese a los números globales, la oposición consiguió sin embargo importantes conquistas arrebatando municipios como Valencia, Maturín, Barquisimeto y Barinas al oficialismo y manteniendo la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Maracaibo, la segunda ciudad en importancia del país.

Tras una larga jornada de votación que se prolongó más allá del horario previsto en no pocos colegios en los que, según establece la normativa electoral, hubo que esperar hasta que los votantes más rezagados pudieran sufragar, Maduro salió a celebrar lo que consideró una victoria de la democracia y contra la "desestabilización".

"Este gran logro va a bañar de paz, de estabilidad, a toda Venezuela para el trabajo que tenemos que hacer en lo que resta de este año y el próximo año de 2014", indicó Maduro ante sus seguidores.

"Es una garantía nuestro triunfo, imagínense ustedes que hubiera ganado la derecha, ¿qué estaría pasando ahora?", agregó, recordando que la oposición había planteado la cita en términos de plebiscito sobre la gestión de Maduro en medio de la complicada situación económica que vive el país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que con los resultados irreversibles en 257 de los 335 municipios, el chavismo gana 196 alcaldías frente a 53 de la MUD, con una participación del 58,9% de los 19 millones de votantes que estaban llamados a las urnas.

Según los cómputos de votación total, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) alcanzó 4.584.477 votos para el 44,1% del total frente los 4.252.082 (40,9%) de la MUD.

Si a los votos del PSUV se le suman los de sus aliados el chavismo aglutina un apoyo de 5.111.336 votos (49,2%) frente a 4.435.097 (42,7%) de la oposición.

"La proporción es de 3 a 1, por cada tres alcaldías de la revolución ellos ganan 1", celebraba Maduro después de que los resultados se hicieran públicos.

"Yo me pregunto en este momento qué va a hacer la cúpula dirigente de la MUD ante esta cuarta derrota consecutiva en 18 meses", indicó, en alusión a los últimos dos comicios presidenciales y a las elecciones regionales del año pasado.

Maduro llamó a celebrar en paz y lamentó las divisiones internas que hicieron perder municipios como el de Maturín (este), donde las candidaturas separadas del chavismo dejaron en manos de la oposición la alcaldía.

Por su parte, el líder de la oposición Henrique Capriles, jefe de campaña de la oposición en esta contienda, destacó que en las elecciones solo participó un 58 % del electorado, lo cual no es para celebrar, y Venezuela queda como "un país dividido" y sin dueño.

"Hoy nos tiene que quedar claro a todos los venezolanos y a todas las venezolanas es que este país no tiene dueño, que aquí ningún partido es dueño de Venezuela, ni del oficialismo ni de la oposición", indicó junto a los candidatos en Caracas de la oposición, que mantuvo los cuatro municipios de la capital.

"Este país no tiene un dueño (...) y este país dividido nos reclama de todos", agregó el también gobernador del estado Miranda (que abarca parte de Caracas), asegurando que no iba a entrar a hacer valoraciones en base a los números puntuales de la cita electoral.

En su opinión, "salir con un discurso de amenaza y de intimidación", como hizo Maduro, es "querer desconocer lo que pasó el día de hoy, donde votó el 58% es decir, muchos venezolanos no salieron hoy a votar, no salieron a expresarse, eso hay que leerlo".

Entre los primeros datos facilitados por el CNE, correspondientes a municipios capitales de estado, destaca el triunfo de la MUD en la Alcaldía Mayor de Caracas, donde repite Antonio Ledezma, y en Maracaibo, a cuyo frente continuará Evelin Trejo.

También destacan el triunfo en Valencia, Barinas y Barquisimeto que estaban en manos del chavismo.

El chavismo, además de la superioridad en el número de municipios, retiene el Municipio Libertador de Caracas -el Distrito Capital- donde continúa Jorge Rodríguez, así como las capitales de los estados Anzoátegui, Apure, Maracay, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Miranda y Trujillo.

Las elecciones se desarrollaron en medio de la tranquilidad y sin grandes incidentes en una jornada en la que se registraron más de un centenar de ilícitos electorales, incluidos casos de ingesta de los recibos que acreditan la votación en las urnas electrónicas.

Caracas (Venezuela)