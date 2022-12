“Ojo por ojo, diente por diente”, dijo asesino de soldado en Londres

"Lamentamos que las mujeres tengan que ver estoy hoy, pero las mujeres en nuestra tierra tienen que ver lo mismo", dijo uno de los agresores frente a una cámara mostrando sus manos ensangrentadas.

En una declaración ante su residencia oficial de Downing Street, Cameron aseguró este jueves que el Reino Unido mostrará "resolución contra el terrorismo y el extremismo", al tiempo que destacó que todas las comunidades del país "comparten" esa misma visión.

"Quienes cometieron esto intentaron dividirnos. Pero deben saber que algo así solo nos unirá y nos hará más fuertes", indicó el premier conservador británico.

Cameron subrayó que el ataque, que calificó de "profundamente perturbador" y "enfermizo", fue "sola y puramente" responsabilidad de los autores, en un claro intento de salvaguardar a la comunidad musulmana de posibles represalias.

El primer ministro efectuó estas declaraciones tras presidir en su despacho oficial una reunión del comité de emergencias Cobra, a la que asistieron varios ministros y los jefes de Policía y el servicio de contraespionaje británico MI5.

Sin ofrecer más detalles sobre el suceso para no interferir en la investigación policial, el premier incidió en que el asesinato del soldado el miércoles en el barrio de Woolwich (en el sureste de Londres) por dos individuos que invocaron a Alá es "una traición al Islam".

"No hay nada en el Islam" que justifique ese crimen, subrayó el líder conservador, quien recordó que la comunidad musulmana británica lo ha condenado en bloque.

Dos hombres que, según los medios británicos, serían británicos de origen nigeriano han sido detenidos por el asesinato del militar y permanecen bajo vigilancia policial en los hospitales donde fueron ingresados tras resultar heridos por disparos de los agentes que acudieron al lugar de los hechos.

Los dos sospechosos se abalanzaron contra su víctima, un soldado de los barracones militares de Woolwich, y supuestamente lo mataron a machetadas en pleno día y delante de testigos.

Un video emitido por la cadena británica ITV muestra a uno de los supuestos agresores hablando sin ocultarse de la cámara, mostrando en sus manos ensangrentadas un machete.

El hombre gritó que "la única razón por la que hemos hecho esto es porque hay musulmanes muriendo cada día" y que "este soldado británico es el ojo por el ojo y el diente por diente".

La Policía ha registrado un domicilio en el condado de Lincoln, en el centro de Inglaterra, en relación con el suceso, así como otra propiedad en un edificio de viviendas de protección oficial en el barrio londinense de Greenwich, cercano al lugar de los hechos.

El colectivo musulmán ha condenado con firmeza el asesinato, que fue calificado por el Consejo Musulmán del Reino Unido como "un acto bárbaro, sin ninguna base en el Islam".

No obstante, se han registrado algunos incidentes contra la comunidad musulmana en el Reino Unido.

Dos personas fueron detenidas por intentar atacar dos mezquitas en Inglaterra, mientras que el grupo de extrema derecha English Defense League (EDL) protagonizó altercados al manifestarse contra el Islam en Woolwich.

Cameron dijo que la mejor manera de combatir el terrorismo es "mantener la normalidad", mientras que el nivel de alerta terrorista se mantiene sin cambios en el Reino Unido aunque ha aumentado la seguridad en los cuarteles militares.

Londres, Inglaterra