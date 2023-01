Ollanta Humala ofrece pagar arriendo de casa incautada para vivir ahí con su familia

Calificó de "linchamiento político" y "abuso" la medida de la Fiscalía contra este y otros cuatro inmuebles, por adquirirlos presuntamente con dinero ilícito.

En el frente de la casa incautada, el expresidente peruano (2011-2016) dijo, acompañado por su esposa Nadine Heredia y sus abogados, que la incautación de su vivienda es "una acción vengativa" del juez Richard Concepción Carhuancho, a quien han recusado después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que los excarceló.

El magistrado autorizó la incautación a solicitud del fiscal de lavado de activos Germán Juárez de cinco inmuebles propiedad de Humala, Heredia, la madre de la ex primera dama Antonia Alarcón y de su amiga Rocío Calderón.

Concepción Carhuancho aprobó la prisión preventiva contra Humala y Heredia a mediados del año pasado, pero el TC revocó esa medida en abril último y el exmandatario y su esposa fueron excarcelados el pasado 30 de abril.

El exgobernante, investigado por supuestos aportes irregulares a sus campañas de 2006 y 2011, agregó que el juez debió inhibirse de resolver el pedido del fiscal, porque en su opinión está "parcializado".

Humala afirmó que no tienen otra vivienda familiar y que sus tres hijos menores han tenido que salir y, por ese motivo, invocaron "a las autoridades a que revisen esta medida y la reviertan".

"Estamos dispuestos a pagar un alquiler por vivir en nuestra casa", anotó.

"En ninguno de los considerandos se toma en cuenta el derecho de los niños, tenemos que reflexionar hasta dónde puede ir el linchamiento político, el odio y la venganza", expresó Humala.

Asimismo, el exgobernante afirmó que "hay un doble rasero en la administración de justicia".

"Hay una aplicación cruel de la ley contra nosotros, porque mientras a otras personas no les pasa nada, tienen la libertad de viajar por todo el mundo, los que nos quedamos (en el país) somos sancionados", añadió.

Su esposa Nadine Heredia expresó que "es la primera medida abusiva, arbitraria e inconstitucional en contra del libre albedrío" de sus hijos.

"Nos quieren poner en la calle, no solamente tenemos tres hijos, sino que tenemos que afrontar nuestra vivencia con ellos, después de una prisión arbitraria" de nueve meses, dijo Heredia.

La ex primera dama añadió que su familia está viviendo un linchamiento político por varios años y que sus hijos están sufrimiento un daño "irreparable".

"Estoy realmente indignada porque prefiero mil veces que se agarren contra mí, a que se agarren contra mis hijos, los inmuebles ya están hace tiempo con embargos, no podemos transferirlas ni venderlas", expresó Heredia.

El abogado de la pareja, Wilfredo Pedraza, anunció que presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que la incautación es una arbitrariedad.

"Es inadmisible que un bien inmueble embargado desde hace 40 días, tenga hoy una medida de incautación", indicó Pedraza sobre la situación de la vivienda de Humala que no podía ser transferida ni vendida por una decisión judicial previa.

El letrado dijo que en el operativo también se ha incautado un terreno en el distrito de Lurín en el que Heredia tiene acciones, así como cuentas bancarias de sus hijas, y del partido Nacionalista fundado por Humala y su esposa.

