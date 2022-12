OMS asume que su respuesta al brote de ébola fue lenta e insuficiente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asumió este lunes que su respuesta al brote y posterior epidemia del virus del Ébola fue "lenta e insuficiente", que no supo actuar correctamente para controlarlo, y ni tan siquiera para comunicar sobre su peligrosidad.

"La respuesta inicial de la OMS (al brote de ébola) fue lenta e insuficiente, no fuimos suficientemente agresivos en alertar al mundo, nuestra capacidad de actuación rápida fue limitada, no trabajamos correctamente con nuestros socios, no comunicamos correctamente, y hubo confusiones sobre roles y responsabilidades en el seno de la organización".

La OMS ha publicado esta asunción de responsabilidades en su página web en un documento que firma la directora general de la institución, Margaret Chan, y su equipo ejecutivo.

"Basándonos en las lecciones aprendidas, nos comprometemos a reformar la OMS para que ejerza el papel que precisa ante brotes, emergencias humanitarias y seguridad sanitaria mundial", reza el texto.

La actual epidemia ha infectado a más de 25.700 personas, de las cuales han fallecido 10.600.

El primer caso se dio en diciembre del 2013 en Guinea Conakri pero no se supo que había un brote de ébola hasta marzo del 2014, y en seguida se supo que el virus había traspasado las porosas fronteras de Guinea y se había expandido a Liberia y Sierra Leona.

Respecto a estos momentos iniciales, la OMS dice que los hechos han demostrado que no estaba preparada para una emergencia de escala internacional.

Asimismo, asume que no tuvo suficientemente en cuenta los aspectos culturales de la región donde el brote ocurrió.

"Un obstáculo muy significativo a una respuesta adecuada fue la inadecuada relación con las familias y las comunidades afectadas".

En África occidental es tradicional cuidar a los enfermos en casa y lavar y abrazar el cuerpo del cadáver, prácticas que multiplicaron el contagio dado que el virus se transmite a través de los flujos corporales, y la cantidad viral crece conforme la enfermedad avanza.

Es por ello, que el momento más contagioso es cuando la persona muere, dado que el virus está no sólo más presente sino que es más virulento.

Los entierros inseguros fueron uno de los principales focos de contagio durante meses.

Para evitar que todos estos errores vuelvan a suceder, la OMS asume que desarrollará la capacidad de responder rápida y efectivamente a brotes y a emergencias humanitarias.

El pasado 25 de enero, el Comité Ejecutivo de la OMS solicitó que ésta se convierta en una entidad operativa que pueda reaccionar ante una emergencia sanitaria de alcance internacional como la actual epidemia de ébola.

El Comité Ejecutivo solicitó a Chan que emprendiera inmediatas reformas profundas y urgentes para asegurarse que el mundo en general, y el organismo en particular, estará preparado ante una nueva emergencia.

Hoy la OMS dijo que buscará y capacitará a 2.000 profesionales que puedan actuar de forma inmediata y desplazarse a cualquier lugar del mundo para combatir a un brote y evitar que se convierta en epidemia.

Asimismo, se comprometió a contar con un "fondo de contingencia" para disponer de dinero efectivo de forma urgente.

En el comunicado de hoy no se hace referencia al monto, pero en la reunión del pasado enero, Chan dijo que para ser operativo, el fondo debería contar con unos 100 millones de dólares.

Finalmente, la OMS pidió a la comunidad internacional "que tome en serio" las alertas sanitarias y que recuerde que una epidemia como la del Ébola volverá a ocurrir, "simplemente no sabemos dónde ni cuándo".