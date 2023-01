ONG recomienda a latinos en EE. UU. no ir a ciertos sitios por temor a brotes de nacionalismo blanco

Amnistía Internacional considera que puede haber peligro en lugares como bares o casinos, todo a raíz de los recientes casos de xenofobia.

Las calles del barrio Chirilagua, en Virginia, son una exposición de la influencia latina en Estados Unidos. Los supermercados, paraderos y establecimientos son ocupados, en su mayoría, por inmigrantes. Este, como muchos otros barrios latinos, no es ajeno a la violencia que se ha vivido en los últimos días por culpa de la xenofobia y el nacionalismo blanco. Así lo relatan Glenda Fuentes y Solís Ángel.

Ambos, con casi 20 años en Estados Unidos, aseguran que ha habido un escalamiento de la discriminación, a tal punto de que los rechazan por su idioma. “Por ejemplo, cuando le habla la persona en español luego ellos dicen que no le entienden el idioma o lo ignoran”, dice Glenda.

“Su madre es una prostituta colombiana”: así insultaron a ciudadano cubano en EE. UU. Pese a las dificultades por la creciente discriminación, el mensaje de la comunidad latina es continuar con sus vidas y no dejarse doblegar a la xenofobia.