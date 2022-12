ONU dice que está muy cerca acuerdo de tregua en Siria, donde han muerto 450 personas en 6 días

Los bombardeos de la última semana en Guta dejan por lo menos 150 niños fallecidos. Naciones Unidas espera que pronto se apruebe cese al fuego.

"Seguimos trabajando en la redacción, en algunos párrafos, pero ya casi estamos ahí", dijo el embajador kuwaití Mansur al Otaibi, que ostenta la presidencia de la ONU este mes, rodeado de los representantes de los otros nueve miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

El consejo someterá a votación este viernes un proyecto de resolución sobre el alto al fuego, que permitiría enviar ayuda humanitaria y hacer evacuaciones médicas en Guta Oriental, en una sesión prevista para las 7:30 p.m.

La hora de la votación fue postergada dos veces durante la jornada, mientras la negociación continuaba para evitar un veto ruso, indicó una fuente diplomática.

Los miembros del Consejo han recibido una versión enmendada del borrador negociado desde hace dos semanas.

El nuevo texto se limita a "pedir" un alto el fuego, mientras que la versión anterior empleaba el verbo "decidir".

Especifica que la tregua no será aplicable a "individuos, grupos, empresas y entidades asociadas" a Al Qaida y al grupo Estado Islámico. La versión precedente mencionaba únicamente a estas dos organizaciones.

Suecia y Kuwait presentaron la propuesta el 8 de febrero, pero las negociaciones se estancaron y desde entonces el régimen sirio bombardea el bastión rebelde de Guta Oriental, con un saldo de más de 400 muertos en los últimos cinco días.

Bombardeos en Guta Oriental, Siria, han matado a 400 civiles en los... Se ignora si Rusia, con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, lo apoyará. El jueves por la noche, el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, dijo que "no había acuerdo" para la imposición de un alto el fuego humanitario.

El borrador tiene como objetivo aligerar el asedio del régimen sirio a Guta Oriental, suministrar ayuda humanitaria urgente (medicamentos y comida) y organizar evacuaciones en este enclave de 400.000 habitantes.

Más de 13,1 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria, entre ellos los 6,1 millones de desplazados en el interior del país desde que hace casi siete años comenzó una guerra civil en la que han muerto más de 340.000 personas