Operación en Afganistán se ha sostenido a punta de mentiras: The Washington Post

El diario obtuvo más de 2.000 documentos con testimonios de altos oficiales que reconocen que “no tenían idea de lo que estaban haciendo en ese país”.

Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han declarado públicamente desde 2002 que están haciendo progresos contra los insurgentes en Afganistán, mientras admiten lo contrario en privado, informó el diario The Washington Post el lunes en una importante investigación.

Titulada ‘En guerra con la verdad’, esta investigación se basa en casi 2.000 documentos de la Inspección General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (Sigar), creada en 2008 para revisar los gastos abusivos relacionados con el conflicto en ese país.

Las entrevistas con funcionarios involucrados en los esfuerzos de guerra y reconstrucción evocan un presupuesto gastado sin control, en un país sin un gobierno central fuerte, lo que alimentó la corrupción generalizada y llevó a la población a rechazar la coalición internacional (Isaf) para volcarse hacia los talibanes.

"Desde los embajadores hasta el personal de campo, (los funcionarios estadounidenses dicen que) estamos haciendo un gran trabajo. ¿Realmente?, porque si estamos haciendo un gran trabajo, ¿por qué sentimos que estamos perdiendo?" se pregunta en 2015 el general Michael Flynn, quien ha llevado a cabo varias misiones de inteligencia en el país.

Un oficial superior, identificado como el coronel Bob Crowley, asesor principal de la Isaf en 2013-2014, explica en 2016 que "cada dato se transformó para dar la mejor imagen posible".

"Las encuestas, por ejemplo, no eran del todo confiables, pero reforzaban la idea de que todo lo que estábamos haciendo estaba bien", aseguró.

Para Douglas Lute, jefe de Irak y Afganistán en el Consejo de Seguridad Nacional (2007-2014), la misión de reconstrucción sufrió una falla de diseño.

"No teníamos una comprensión básica de Afganistán, no sabíamos lo que estábamos haciendo", sostuvo.

"Si los estadounidenses supieran la magnitud de esta disfunción...", expresaba preocupado en 2015 cuando habían muerto 2.400 soldados.