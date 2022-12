Oposición en Venezuela convoca protesta "contra el hambre y contra el hampa"

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el 8 de agosto a la "jornada nacional de protesta contra el hambre, el hampa y por la libertad", informó hoy su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba.

La protesta "tendrá lugar el próximo sábado 8 simultáneamente en Caracas y en todas las capitales de estado y en ella plantearemos el conjunto de propuestas que la MUD exige sean adoptadas de inmediato para enfrentar con sentido común y no con balas la crisis creada por la corrupción e ineptitud oficial", escribió en Twitter.

La convocatoria consta en un comunicado de la MUD que Torrealba hizo público en su cuenta personal en la red social Twitter y que comienza por rechazar la muerte el viernes de un joven en medio de un saqueo en un comercio de alimentos en una ciudad del sureste del país.

El saqueo fue "planificado" y ejecutado por "la derecha maltrecha" que recibe órdenes de Estados Unidos para intentar dar al traste con la Revolución Bolivariana, dijo la noche del viernes el presidente del país, Nicolás Maduro.

El comunicado de la MUD achaca el asunto, a su vez, a "ciudadanos desesperados por el hambre y la escasez que incurrieron en lamentables hechos de violencia".

"Condenamos la insoportable e insólita situación de ruina que el pueblo venezolano hoy soporta debido a la destrucción de la economía perpetrada por el Gobierno", remarcó el texto opositor.

La escasez en los mercados establecidos de alimentos y medicinas y su irregular aparición a precios encarecidos en mercados informales, son fruto, añadió la MUD, de "la destrucción del aparato productivo" y "el robo masivo de los dólares producidos por el petróleo".

A esto "se agrega ahora", añadió la oposición, "un conjunto de medidas oficiales, cuyo efecto práctico es agravar la crisis creada por ellos mismos".

En este sentido, identificó expresamente "el no suministro de divisas" por el Estado a importadores, lo que generará "en días o semanas", advirtió, "la paralización de industrias que producen vehículos, cerveza o toallas sanitarias", entre otros productos.

"El Gobierno arroja gasolina al incendio de la escasez", insistió la MUD y denunció que "esta absurda conducta oficial pareciera estar orientada a generar una convulsión social con el propósito de construir el pretexto que le permita suspender o posponer unas elecciones parlamentarias que sabe perdidas".

Maduro dijo el viernes al respecto que "llueva truene o relampaguee en Venezuela habrán elecciones el 6 de diciembre y la revolución va a obtener una gran victoria popular".

Los comicios parlamentarios renovarán los escaños de la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dominada actualmente por una mayoría afín a Maduro.