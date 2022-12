Oposición marcha con ollas vacías para denunciar el hambre en Venezuela

También hubo una manifestación de religiosos que, con imágenes de Jesucristo y María, imploraron paz para su país.

Con ollas vacías que simbolizan la escasez de alimentos y denuncian el "hambre" en Venezuela, la oposición marcha este sábado hasta un sector humilde del oeste de Caracas, en la continuación de sus protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que luego de dos meses dejan 63 muertos.

Según la dirigencia opositora se trata de una "nueva etapa" en las manifestaciones que exigen elecciones generales para anticipar la salida de Maduro, elegido hasta enero de 2019 y a quien culpan de la devastación económica en el país.

Esta "nueva etapa" pretende llegar a sectores populares de la ciudad, como El Valle.

"Incluye la incorporación con fuerza del temario social y popular, combinando lo masivo con lo local. Además, queremos tener presencia en zonas víctimas de represión salvaje", dijo el diputado Miguel Pizarro.

El Valle vivió una noche de terror el 20 de abril, cuando un cacerolazo y el bloqueo de calles degeneró en una batalla campal entre manifestantes y los cuerpos de seguridad. Esos disturbios dejaron once muertos y decenas de comercios saqueados.

Algunos vecinos aseguraron que esa protesta comenzó en reclamo por alimentos, pero otros afirmaron que fue un simple acto de delincuencia.

El viernes en La Vega, otro barrio popular del oeste de Caracas, decenas de personas protestaron durante horas, trancando calles y enfrentándose a policías y militares que intentaron dispersarlos con bombas lacrimógenas y perdigones.

"Mi nieta se murió por desnutrición y falta de medicamentos. El pueblo tiene hambre, este guarimbeo (protesta violenta) es porque no hay comida", dijo una mujer mayor a la prensa durante esa protesta.

"Hoy luchamos para que no haya un muerto más por desnutrición y que a nadie le falte un plato de comida", escribió en Twitter el diputado José Manuel Olivares, al invitar a participar de la marcha.