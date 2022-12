“Oposición no obtuvo el poder en urnas y tampoco lo hará con salud de Chávez”

"Esos que aspiran a (obtener) lo que no lograron con votos (en la últimas cuatro presidenciales), con un golpe de Estado (en abril de 2002), ni con el sabotaje petrolero (entre diciembre de 2002 y febrero de 2003), no lo van a lograr ahora con (Hugo) Chávez que está en reposo médico; eso no lo van a conseguir", declaró a periodistas.

Poco antes de que la Asamblea Nacional (AN, unicameral) inaugurara sus sesiones y eligiera una nueva directiva anual, y mientras el mandatario convalece en Cuba de la cuarta intervención quirúrgica a la que ha sido sometido desde que hace año y medio se le detectó un cáncer, Villegas subrayó que Chávez "es el presidente y no hay ningún otro".

"Esto es lo concreto, lo demás son cantos de sirenas, son sueños y deseos que no preñan", añadió Villegas tras insistir en que Chávez cumple con un "estricto" tratamiento médico.

El último parte gubernamental dio cuenta hace dos días de que Chávez sufre una insuficiencia respiratoria como consecuencia de una "severa infección pulmonar" tras la operación del pasado 11 de diciembre en La Habana.

"Todos quienes hemos tenido algún familiar con una infección pulmonar sabemos que es muy delicada la situación, que amerita todos los cuidados y precauciones necesarias", pero el presidente "está enfrentando esta situación con una fortaleza física y espiritual extraordinaria", sostuvo.

"Estamos seguros de que el Chávez que ha vencido en mil batallas, el Chávez que ha resurgido cuando nadie apostaba por su futuro es el mismo Chávez que también ha de resurgir de esta nueva circunstancia que la vida le ha atravesado", remarcó Villegas.

Chávez, de 58 años y en el poder desde 1999, está hospitalizado en La Habana desde que el pasado 11 de diciembre fue operado por cuarta vez de un cáncer diagnosticado hace 18 meses y del que solo se sabe oficialmente que está en la zona pélvica.

El jefe de Estado conquistó el pasado 7 de octubre su tercera reelección y, según la Carta Magna, deberá jurar el próximo jueves ante el Parlamento o, por un "motivo sobrevenido", ante el Supremo de Justicia en fecha por determinarse, según la interpretación constitucional gubernamental.

