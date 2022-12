Oposición venezolana abandona negociación con Gobierno de Maduro en República Dominicana

Mesa de Unidad Democrática alega incumplimientos en reuniones exploratorias. “No habrá nadie viajando”, advirtió vocero.

La oposición venezolana abandonó el proceso de negociación política que inició este mes en República Dominicana con representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, como ocurrió en diciembre pasado, al alegar que no están dadas las condiciones para la continuidad de las conversaciones.

La alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció que el oficialismo no ha cumplido unos compromisos suscritos en las primeras reuniones exploratorias y, por tanto, "no habrá nadie viajando" a Santo Domingo el miércoles, cuando estaba previsto un encuentro entre las partes.

"Evidentemente que si se produjeran en el andar las condiciones nosotros lo comunicaremos", dijo en rueda de prensa el negociador de la oposición y diputado Luis Florido.

El legislador señaló que hay unos "requisitos previos" que el Gobierno de Maduro tiene que cumplir "en materia de derechos humanos" y en el ámbito electoral y "no están dados", aunque no dio detalles al respecto.

"Otro tema es que nosotros para concurrir a República Dominicana debemos tener una agenda acordada, clara. Nosotros no nos vamos a prestar para 'shows' del Gobierno", afirmó.

Florido, que se encontraba en compañía del jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, señaló que les han manifestado la situación a los cancilleres participantes en el proceso (México, Paraguay, Chile, Bolivia y Nicaragua y República Dominicana).

"Los encuentros dependen del cumplimiento, de los requisitos, de que entendamos que esto tiene que ser serio", remarcó.

"Los encuentros dependen del cumplimiento, de los requisitos, de que entendamos que esto tiene que ser serio", remarcó.

Asimismo, insistió en que "para retomar este proceso exploratorio" tienen que haber "unas condiciones muy claras" que garanticen a los venezolanos "que los pasos que se van a dar son certeros" y "claros".

Estos anuncios fueron saludados por varios dirigentes del antichavismo entre ellos el gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles, quien consideró que el país necesita votar "libre y democráticamente para cambiar al gobierno" y que el diálogo debería ir en función de ello.

Por parte del Gobierno, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, dijo que la oposición está "atendiendo órdenes" del presidente estadounidense, Donald Trump, al anunciar que no asistirá a la reunión en Santo Domingo.

"Hoy salió justamente la derecha venezolana, la derecha trasnacional a decir que no asistiría a la reunión (...) ya están atendiendo las órdenes," dijo Rodríguez al término de un debate de la ANC, un órgano integrado únicamente por oficialistas y señalado de fraudulento por una parte de la comunidad internacional.

El pleno rechazó las más recientes sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, que prohíbe a funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sus familiares viajar hacia el país, así como las impuestas por Canadá que incluye la congelación de activos de 40 altos dirigentes del chavismo.

A juicio de Rodríguez, estas acciones, así como otras posibles sanciones al Gobierno de Nicolás Maduro por parte de la Unión Europea, buscan "vulnerar el proceso de diálogo" que reinició este mes mediante los oficios del presidente dominicano, Danilo Medina, y del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Nosotros decimos por instrucción del jefe de Estado que levantamos y seguiremos levantando las banderas del diálogo y de la paz para Venezuela, no hay otro camino para nuestra patria, el único camino es el diálogo, y nosotros vamos a perseverar", agregó la excanciller.

Entretanto, este martes continuó la campaña de cara a la elección de gobernadores que se celebrará el 15 de octubre con la transmisión de sendos actos proselitistas de los aspirantes oficialistas a través del canal del Estado, que sigue sin otorgar ningún espacio a los prospectos de la oposición.

Además, un miembro de la Constituyente de nombre Ernesto Rodríguez pidió a la Fiscalía que se investigue a los candidatos opositores que, según él, llamaron a hechos violentos durante las protestas registradas en el país entre abril y julio, y que se saldaron con más de 120 muertos.

Por su parte, la oposición recriminó al Poder Electoral por supuestamente desinformar a la población con el uso de boletas no actualizadas en las que aparecen candidatos opositores que se retiraron para respaldar a aspirantes unitarios.