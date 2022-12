Oposición venezolana anuncia referendo y enmienda para sacar a Maduro

La oposición venezolana anunció este martes que impulsará simultáneamente un referendo revocatorio y una enmienda constitucional para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, así como una gran movilización para presionar la renuncia del mandatario.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) "ha tomado la decisión unánime de convocar al pueblo de Venezuela a conformar el movimiento de presión popular más grande que haya existido, para activar todos, he dicho, todos los mecanismos de cambio", dijo el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, en rueda de prensa.

Torrealba precisó que el Parlamento, de mayoría opositora por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, planea impulsar una enmienda constitucional que sea votada por los venezolanos "para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones este año".

Al mismo tiempo, añadió, "iniciar el proceso de referendo revocatorio", que se puede activar una vez que Maduro, elegido en abril de 2013 para un periodo de seis años, cumpla dentro de un mes la mitad de su mandato.

La oposición convocó, a partir del sábado, a una "amplia movilización popular y pacífica" para "lograr la renuncia" de Maduro, y apoyar las vías legales que paralelamente adelante el Parlamento.

"¿Qué hizo la Unidad? En vez de dividirnos por los mecanismos, nos unimos por la estrategia de lucha", dijo Torrealba, al explicar a la prensa la decisión de la MUD.

No obstante, analistas constitucionalistas han advertido que esos mecanismos tendrán que pasar por el filtro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de seguir órdenes del gobierno y que hace una semana recortó drásticamente los poderes del Legislativo.

"El gobierno trancó el juego y profundizó el desastre económico (...) Esto ya no se aguanta, somos víctimas de la peor crisis de la historia del país, nada funciona. Por eso Venezuela asumió el camino del cambio", manifestó Torrealba, al declararse confiado de que con esa estrategia múltiple lograrán avanzar en su objetivo.