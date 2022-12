Oposición venezolana atraviesa la peor crisis de sus últimos 19 años

Enfrentamiento entre Henrique Capriles y Henry Ramos fracturó la coalición contra Maduro, aseguró exsecretario de la MUD.

“Al país se le deben explicaciones de dos derrotas acumuladas”, agregó Jesús Torrealba sobre lo que sucede puertas adentro de la coalición opositora.

Capriles anunció su salida de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque cuatro de los cinco gobernadores opositores, elegidos en los comicios regionales del 15 de octubre, se juramentaron el lunes ante la Asamblea Constituyente oficialista.

El político condicionó su retorno al retiro de Henry Ramos Allup, veterano líder de Acción Democrática (AD), uno de los principales partidos de la MUD y al que pertenecen los cuatro gobernadores.

"Cuando se está enfermo hay que operar y sacar el tumor. En la Unidad hay que hacer lo propio", aseguró Capriles, que añadió la MUD debe "refundarse".

Golpeada porque el oficialismo ganó 18 de las 23 gobernaciones, la MUD había reiterado que no cedería al "chantaje" del gobierno, que amenazó con destituir a los gobernadores si no juraban ante la Constituyente.

Ramos Allup aseguró que los cuatro “se autoexcluyeron” de AD, partido que dominó la política venezolana hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Pero Capriles, de Primero Justicia (PJ) -donde milita el único gobernador que no se subordinó-, lo acusó de "lavarse las manos" pues en AD "no se mueve una hoja" sin su aval.

Maduro celebró la juramentación como un reconocimiento a la Constituyente, considerada "fraudulenta" por la MUD y desconocida por una docena de gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

El enfrentamiento al interior de las fuerzas opositoras se dio tras las elecciones regionales:

Abstención e irregularidades primaron en elecciones regionales de...