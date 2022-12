Oposición venezolana dice que Maduro es "verdugo de los presos políticos"

"El señor Maduro se ha convertido en verdugo de los presos políticos; se olvida que quienes participaron en dos intentos de golpe en 1992, donde hubo muertes de civiles y soldados, no estuvieron más de dos años detenidos y con todas las garantías constitucionales", dijo el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

El líder opositor recordó que Chávez como teniente coronel se benefició en 1994 de un indulto por el intento de golpe de Estado que lideró el 4 de febrero de 1992 contra el presidente de la época, Carlos Andrés Pérez.

Indicó, en una rueda de prensa, que lo mismo sucedió con los militares que volvieron a alzarse contra Pérez a finales de 1992.

Familiares del comisario Iván Simonovis, encarcelado en diciembre de 2004 junto a Henry Vivas y Lázaro Forero tras ser condenados a 30 años de prisión acusados de haber ordenado disparar contra manifestantes afines a Chávez durante el golpe de Estado, han pedido una medida humanitaria para el exjefe policial.

En julio de 2011, Forero recibió una medida humanitaria por el cáncer que padecía luego de que Chávez manifestara que los "políticos presos, que no es lo mismo que presos políticos", que estuvieran enfermos merecían beneficios penitenciarios independientemente del delito cometido.

Mientras que en diciembre de 2011 un tribunal concedió la libertad por razones de salud a Vivas, a quien le detectaron un tumor en la garganta y padece, entre otros males, glaucoma y problemas auditivos.

Ivana Simonovis, la hija del comisario, consignó el miércoles una carta a Maduro para que el Gobierno le conceda una medida humanitaria a su padre, que, según la familia, sufre una osteoporosis severa tras estar ocho años recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

"Devuélvanle un poquito de vida. Ya bastante ha pagado lo que ustedes consideraron que debía pagar", dijo Ivana.

Acompañado de los familiares de víctimas y sus abogados, Maduro insistió ayer en que en 2002 se produjeron "crímenes sumamente graves que tienen que ser castigados", apuntando que algunos de ellos ya fueron castigados, para que "no haya impunidad".

Diputados de la oposición venezolana presentaron a finales del año pasado un proyecto de Ley de Amnistía a favor de la liberación de quienes califican como "presos políticos".

El legislador que lidera la iniciativa, Edgar Zambrano, dijo principios de enero que el estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hospitalizado en Cuba desde hace 51 días, ha dificultado las gestiones.

Caracas (Venezuela)