Oposición venezolana ganó el premio Sájarov a la libertad de conciencia

Reconocimiento llega cuando la coalición está debilitada por el retiro de Henrique Capriles y la posesión de 4 gobernadores ante la Constituyente de Maduro.

"No podemos no levantar nuestra voz en defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos. Por eso hemos decidido otorgar el premio Sájarov a la oposición democrática" en Venezuela, dijo durante el anuncio del galardón el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

Las palabras del italiano fueron acogidas entre aplausos, pero también con risas procedentes de las bancadas de la izquierda radical cuando dijo que este premio "no tiene color político". Gritos de "¡No pasarán!" y "Vergüenza", se escucharon en el hemiciclo en Estrasburgo (noreste de Francia).

Símbolo de la sintonía entre la mayoría de centro-derecha y derecha de la Eurocámara y la oposición venezolana es el encuentro en mayo de Antonio Tajani con su par Julio Borges, tras el cual el italiano urgió a la Unión Europea a adoptar "sanciones contra altos cargos del gobierno venezolano".

Los países de la UE ya consensuaron un marco jurídico de sanciones contra responsables de la violación de los derechos humanos en Venezuela, si bien los debates de cara a su posible adopción en noviembre continúan con la incógnita de si adjuntar una lista de sancionados, desde el primer día.

Quintos latinoamericanos

La Eurocámara concede cada año desde 1988 este galardón, que lleva el nombre del científico soviético disidente Andrei Sájarov, a personas que aportaron "una contribución excepcional a la lucha para los derechos humanos en el mundo".

La oposición venezolana se suma a la lista de latinoamericanos galardonados iniciada en 1992 con las argentinas Madres de la Plaza de Mayo y ampliada con disidentes cubanos posteriormente: Guillermo Fariñas (2010), la asociación Damas de Blanco (2005) y Oswaldo Payá (2002).

La guatemalteca Aura Lolita Chávez Ixcaquic, símbolo de la lucha de los pueblos indígenas, y el periodista Dawit Isaak, encarcelado en Eritrea, optaban también a este galardón dotado con 50.000 euros (58.800 dólares), a propuesta de Verdes y socialdemócratas, respectivamente.

En sus casi 30 ediciones, la Eurocámara coronó asociaciones como ¡Basta Ya! (2000) y personalidades como Nelson Mandela (1988), Malala Youfsafzai (2013) o Aung San Suu Kyi (1990), si bien esta última es blanco de las críticas de los eurodiputados por su silencio sobre la persecución de la minoría rohinyá en su país.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 13 de diciembre. En 2016, las yazidíes Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, supervivientes de las atrocidades del grupo yihadista Estado Islámico, llamaron a los eurodiputados a trabajar para impedir crímenes como los del EI.