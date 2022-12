Opositores no asistirán a juramentación de Maduro

"Al mundo y a Venezuela queremos decirle firmemente que hoy no asistimos a esa sesión de la Asamblea Nacional, porque consideramos que es un acto electoral más, porque consideramos que es una violación al orden constitucional que se está dando en Venezuela", indicó el diputado Ángel Medina en una rueda de prensa.

Medina también argumentó que entre las causas está el que "la voluntad y el sentimiento de los venezolanos no tiene nada que ver con la beligerancia del cuerpo militar", en alusión a unas recientes palabras del ministro de Defensa, almirante Diego Molero, declarando lealtad a Maduro tras la muerte del presidente Hugo Chávez.

Maduro será juramentado hoy en una sesión especial convocada para las 19.00 hora local (23.30 GMT) como presidente encargado tras la muerte Chávez el pasado martes, según anunció el titular del Parlamento, Diosdado Cabello.

"Esta fracción de la Unidad ante la Asamblea Nacional ha decidido no asistir a la convocatoria que se está haciendo hoy", indicó Medina, al insistir en la "nueva violación" de la Constitución, aunque sin precisar en que consistiría.

Tampoco precisó cuántos diputados responden a esa fracción.

Argumentó su negativa a que la sesión extraordinaria haya sido convocada en una instalación de la Guardia Nacional, y se preguntó por qué si el velorio del presidente se realiza en Caracas no se pueden reunir los diputados en el Palacio Legislativo.

¿"Por qué tenemos que ser tutelados por los militares?", añadió.

También indicó que esa fracción de diputados opositores tomó la decisión porque: en "esta sesión ni siquiera nos están brindando la posibilidad de que tengamos un derecho de palabra".

Aseguró que los diputados no podían permitir que los actos funerarios del presidente "se transformen en un acto electoral", y afirmó que desde el Gobierno se les había manifestado que no querían que los opositores fueran al velorio del presidente.

Cabello aseguró ayer al anunciar el acto de hoy que Maduro tomará posesión "para que él, de acuerdo a la misma Constitución, haga el llamado a elecciones cuando corresponda" en "los siguientes 30 días" y que se pueda "seguir la senda democrática y la ruta democrática", pero "sobre todo cumplir la orden" que Chávez dio.

Chávez falleció el martes a los 58 años tras una lucha de más de 20 meses contra un cáncer en la zona pélvica del cual aún hoy se desconoce su naturaleza.