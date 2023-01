Ordenan reintegrar a dos niñas que fueron expulsadas de colegio por darse un beso en la boca

La madre de una de las menores no solo apoyó a su hija, sino que denunció el acto de discriminación. Directivas de la institución no se han pronunciado.

El beso que las niñas se dieron cuando se movilizaban en el transporte escolar desató una tormenta en un instituto educativo de Caracas, Venezuela, que le negó el cupo a las involucradas.

Karina Barboza, la madre de una de ellas, denunció la exclusión y abrió la polémica al revelar que el colegio le suspendió el derecho a la inscripción para el año 2019 - 2020.

Barboza hizo la queja ante el Consejo de Protección del Niño y esto generó que la escuela también le prohibiera inscribir a su otro hijo.

“Yo creo que estás haciendo lo correcto, gracias por luchar por mí”, le manifestó su hija.

Por su parte, las directivas del colegio aseguraron que nunca permitirían un acto de discriminación y alegaron que no se pronunciarían sobre el caso por tratarse de menores de edad.

La comunidad está dividida ya que mientras unos han respaldado la decisión de la institución, otros expresan que no están de acuerdo porque “si hubiese sido entre un chamo y una chama no habría pasado a mayores”.

Según el director de la ONG Cecodap, Óscar Misle, “el colegio debe hacer de esto un momento que permita avanzar en una educación inclusiva”.

El caso ya fue expuesto a organismos como Amnistía Internacional y obtuvo en las últimas horas una respuesta del Consejo de Protección del Niño, que ordenó al colegio restituir el derecho a la inscripción de todos los estudiantes y sugirió formar al personal educativo para evitar futuros actos de discriminación.