Ordenan suspender servicio de WhatsApp en Brasil

Luiz de Moura Correia ordenó este mes que el servicio debía dejar de operar, pero ha seguido funcionando normalmente. El periódico Folha de S. Paulo dijo que eso se debe a que abogados apelaron la decisión.

El magistrado no comentó sobre detalles de su fallo porque el caso está en curso, pero un funcionario de prensa en el Departamento de Seguridad Pública del estado de Piaui dijo que está relacionado con "fotos sexualmente gráficas de niños en la app". El funcionario habló a condición de preservar el anonimato debido a normas internas.

WhatsApp no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios al respecto.

La empresa no tiene una oficina en Brasil, por lo que la orden del juez fue enviada a operadores de telefonía celular.

SindiTelebrasil, la asociación que representa a esos operadores, indicó en su portal que la suspensión podría "causar enormes pérdidas a millones de brasileños" que usan WhatsApp por razones personales y profesionales.

WhatsApp es propiedad de Facebook Inc., que el año pasado pagó casi 22.000 millones de dólares para adquirir dicho servicio de mensajes en dispositivos móviles.