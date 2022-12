Organizadores del Carnaval de Río acusan a alcalde evangélico de sabotear el evento

Las escuelas de samba vieron reducidas a la mitad las subvenciones por orden de Marcelo Crivella, quien no comulga con la celebración.

"Para la doctrina evangélica, el carnaval es la fiesta del diablo, una cosa que no tiene nada que ver. Tal vez les moleste, los evangélicos son libres de pensar eso, pero no el alcalde de Rio de Janeiro. Él no puede dejar de entregar las llaves de la ciudad al Rey Momo”, declaró Leandro Vieira, vocero de la escuela de samba Mangueira.

"El recorte de la subvención nos obligó a adaptar los recursos para hacer un Carnaval bonito, grandioso, pero acomodado a esa nueva realidad", dijo Vieira.

Reaprovechar estructuras antiguas o simular la exuberancia a través del brillo falso forman parte de los recursos que se usarán en los desfiles de este año que, además, debieron tener un cuidado extra con la seguridad después de los sonados accidentes de 2017.

"Fue un año difícil", ratifica Fabio Pavão, miembro de la dirección de Portela, ganadora junto a Mocidade de la pasada edición del concurso de Carnaval.

"Las 'escolas' necesitamos del apoyo del poder público. Y con un alcalde al que le guste el Carnaval, todo es mucho más fácil", apunta.

¿Responsabilidad o religión?

Muchas escuelas ven el recorte de subvenciones del alcalde como la concreción de una "guerra" anunciada.

El año pasado, un mes después de asumir el cargo, Crivella, un exobispo evangélico de 60 años plantó al "Rey Momo" y no le entregó las llaves de la ciudad, como lo hicieron todos sus antecesores. Tampoco asistió a ningún desfile.

Aunque Crivella dijo que los cariocas no aceptarían que fuera ahí con esa "máscara", fue criticado por ningunear el mayor evento turístico de la ciudad, que genera cerca de 1.000 millones de dólares.

Ajeno a los comentarios, Crivella se basó en la grave crisis que atraviesa la ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos en 2016 para entregar solo un millón de reales (unos 300.000 dólares), y no dos millones, a cada escuela del llamado Grupo Especial.

"No tuvimos dinero para pagar la subvención de forma integral. Mi responsabilidad como alcalde es enorme y no puedo dejar sin medicinas los hospitales ni puedo dejar sin merienda a los niños", se defendió Crivella el jueves pasado.

Conozca cómo fue el tradicional festejo carioca en 2017:

