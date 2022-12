Oscar Pistorius no sufre trastorno mental, asegura examen psiquiátrico

"El señor Pistorius no sufría ninguna enfermedad o perturbación mental que pudiera hacerle no responsable criminalmente por el delito del que se le acusa", leyó hoy el fiscal Gerrie Nel de uno de los informes médicos redactados tras la evaluación mental.

Así se reanudó el juicio contra el atleta tras un receso de seis semanas decretado por la jueza para examinar la salud mental del acusado, medida que adoptó después de que una psiquiatra llamada por la defensa dijera que Pistorius sufre un trastorno de ansiedad generalizada que podría haber influido en su comportamiento.

El abogado defensor, Barry Roux, aceptó los informes como válidos -uno elaborado por un equipo de tres psiquiatras y otro por un psicólogo clínico- aunque pidió tiempo para estudiar sus conclusiones.

La jueza del caso, Thokozile Masipa, reconoció que tampoco había tenido tiempo de analizarlos y aceptó la solicitud de la defensa, por lo que ordenó proseguir el juicio con la declaración testifical del cirujano ortopédico Gerald Versveld.

Él fue quien amputó las dos piernas a Pistorius cuando tenía once meses y quien le continúa tratando en la actualidad.

Versveld habló sobre la extrema vulnerabilidad del corredor cuando camina sin sus prótesis, una circunstancia alegada por la defensa como atenuante.

Siguiendo instrucciones de Roux, Pistorius mostró a la jueza los muñones, mientras el cirujano le explicaba las dificultades que tiene el acusado para andar sobre ellos.

El siguiente testigo en declarar fue el ingeniero acústico Ivan Lin, que analizó la posibilidad de que varios vecinos oyeran gritos de Steenkamp durante la madrugada del crimen, tal y como aseguraran diferentes testigos de la Fiscalía.

Lin se someterá mañana al interrogatorio del fiscal Nel, tras finalizar hoy sus preguntas el abogado de la defensa.

El tribunal abordará los informes médicos y el estado mental de Pistorius en los próximos días, una vez que la jueza y la defensa hayan tenido tiempo de ocuparse de los documentos del panel de expertos.

Oscar Pistorius, de 27 años, ha reconocido haber matado a tiros a Steenkamp -que entonces tenía 29- a través de la puerta cerrada del baño de su casa de Pretoria, hechos que ocurrieron el 14 de febrero del año pasado.

Según su versión, su reacción fue fruto del pánico, ya que pensó que un intruso se había colado por la ventana del cuarto de baño.

Por el contrario, el fiscal sostiene que Pistorius disparó a matar contra su novia después de una discusión, por lo que lo acusa de asesinato.

Este delito lleva implícita en Sudáfrica una pena de cadena perpetua y la posibilidad de pasar hasta 25 años en prisión.

Como ha ocurrido desde que comenzó el juicio el pasado 3 de marzo, los tíos, hermanos y otros miembros de la familia Pistorius apoyaron a 'Blade Runner' -'Corredor Cuchilla', por la forma de las prótesis de carbono sobre las que corre- en el Tribunal Superior de Pretoria.

Asimismo, la reanudación de la vista oral suscitó un gran interés entre los medios de comunicación nacionales e internacionales, con una notable presencia de periodistas.

Oscar Pistorius se convirtió, durante los Juegos de Londres de 2012, en el primer atleta con las dos piernas amputadas que corría en unas Olimpiadas.

Johannesburgo (Sudáfrica)