Óscar Pistorius quedará en libertad provisional el 20 de octubre

La comisión de liberaciones condicionales aprobó poner "al reo Oscar Pistorius bajo control penitenciario a partir del 20 de octubre de 2015", informaron los servicios penitenciarios sudafricanos en un comunicado.

Esta comisión había decidido en junio liberar a Pistorius el 21 de agosto, 10 meses después de su ingreso en prisión. Sin embargo, en el último momento, el ministerio de Justicia bloqueó la decisión y mantuvo en detención al atleta.

La ley sudafricana permite que los condenados por "homicidio involuntario" salgan de la cárcel después de purgar una sexta parte de su pena.

La familia de Steenkamp está convencida de que el atleta mató a su novia intencionalmente y ya ha afirmado oponerse a una liberación condicional.

"No están sorprendidos, se esperaba" esa decisión, dijo la abogada de la familia Steenkamp, Tania Koen, tras hablar con los padres de la víctima.

"Pero esto no cambia nada en sus vidas. Su hija no volverá (...) Que Pistorius esté en la cárcel o sea liberado condicionalmente, su hija murió", añadió.

Tras reunirse la semana pasada, la comisión de liberaciones condicionales aseguró que quería consultar a la familia Steenkamp sobre la posible liberación condicional para el atleta.

"La comisión tuvo en cuenta todos los elementos, incluido el informe sobre el condenado, las directivas de la comisión de apelación y las indicaciones de la familia de la víctima", según la misma fuente.

Los servicios penitenciarios no dieron detalles sobre las condiciones de la liberación de Pistorius, excepto que tendrá sesiones de psicoterapia y no podrá usar armas.

Según varios expertos legales, es probable que el atleta deba permanecer varias horas en arresto domiciliario y tenga que realizar trabajos de interés general.



Fiscalía apela la decisión

La familia de Pistorius, que fue condenado el 21 de octubre de 2014, acusó en agosto a la justicia de ceder ante "el despliegue político y mediático" cuando le negó la libertad condicional al atleta.

"Creo que los servicios penitenciarios tomaron probablemente en cuenta la injusticia con la que se le trató. Debería haber sido liberado el 21 de agosto", declaró Brian Webber, abogado de Pistorius, la semana pasada.

La saga judicial está, sin embargo, aún lejos de haber terminado. La fiscalía apeló la condena de Pistorius, estimando que debería ser condenado por "asesinato" y no por "homicidio involuntario".

El nuevo juicio se celebrará a partir del 3 de noviembre ante el Tribunal Supremo de apelaciones, que podría modificar el veredicto y eventualmente condenar a Pistorius a una pena más dura o devolver el proceso a primera instancia.

El día de San Valentín de 2013, el deportista de 28 años disparó en cuatro ocasiones contra la puerta del baño de su casa, cerrada, detrás de la cual se encontraba su novia.

Pistorius siempre afirmó que creía estar ante un ladrón cuando abrió fuego.

Pretoria (Sudáfrica)