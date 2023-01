Osó mató y devoró al cazador que le había salvado la vida 4 años atrás

Sergey Grigoriyev lo cuidó para liberarlo cuando fuera el momento indicado. Ya le habían advertido que era hora de dejarlo libre.

Lo que empezó con un acto de nobleza en favor del animal terminó siendo tragedia para Sergey, quien no imaginó que esta amistad terminaría siendo letal.

En víspera de los hechos la familia del hombre intentó comunicarse con él, pero al no tener respuesta fueron hasta su domicilio para buscarlo.

Llegaron a la vivienda y vieron al oso vagando por el terreno, algo que de por sí no era normal. En ese momento un perro que acompañaba a la familia terminó enfrentándose con el enorme animal y también acabó muerto.

Posteriormente no tuvieron más opción que avisar a las autoridades de Rusia, las cuales acudieron al lugar y sacrificaron al oso disparando con sus armas de dotación. Ya sin el peligro tuvieron tiempo de revisar con calma y fue cuando descubrieron los restos óseos de Sergey en una macabra escena cubierta de sangre.

Un perro del cazador también había sido devorado.