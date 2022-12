Osteoporosis cuesta 37 millones de euros anuales a la Unión Europea

El informe presentado por la Fundación Internacional para la Osteoporosis (IOF) advierte que si no se estimula y aumenta la inversión en la prevención de este tipo de enfermedad que reduce el tejido óseo, el desembolso destinado para su tratamiento aumentará considerablemente, según un comunicado emitido hoy por la Fundación.

Además, los analistas de la IOF pronosticaron que la cifra de personas que padecen esta enfermedad ósea aumentará en un 25 % en los próximos veinte años.

De esta inversión de 37.000 millones, dos tercios del monto (66 %) están destinados a la cura inmediata de las fracturas producidas por el debilitamiento óseo, el 5 % a la prevención farmacológica y el 29 % restante a la rehabilitación de los pacientes después de haber sanado una fractura.

El informe especifica que más de la mitad de las lesiones, el 54 %, corresponde a la cadera (el 5 % afecta a las vértebras y el 1 % a los brazos) y evidencia también los errores cometidos en los principales sistemas sanitarios europeos.

"Los individuos de alto riesgo no están identificados y tratados y, si una persona acude a un hospital con un hueso roto, no existe un tratamiento sistemático para prevenir incidentes futuros cuando una fractura dobla el riesgo de sufrir otra en el mismo punto", explicó John Kanis, presidente de la Fundación.

Además, Kanis criticó que, según el estudio del IOF, la mitad de los pacientes no sigue regularmente la terapia.

El informe sobre el tratamiento de la osteoporosis fue presentado en el Congreso Europeo sobre Osteoporosis y Artrosis celebrado en Roma y que reúne a 4.500 profesionales.

Roma, Italia