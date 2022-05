Otra acusación contra Sebastián Villa: enfrenta denuncia por abuso sexual y tentativa de homicidio

Sebastián Villa fue denunciado en Argentina por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. Quien lo acusa es una mujer que afirma haberlo conocido en el año 2020 y tenido una relación con “idas y vueltas como cualquier otra, más teniendo en cuenta la profesión de futbolista en el Club Atlético Boca Juniors y su entorno”, informó el medio TN.

Según la publicación, la presunta víctima dijo que el jugador fue “una persona sumamente violenta y agresiva, pero siempre, -hasta el día del hecho denunciado-, solo había ejercido sobre mí violencia verbal, por lo regular, adjetivándome con palabras descalificantes”.

Pero el día del ataque, Sebastián Villa bebió mucho licor en un asado y “empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido un encuentro con un compañero del plantel. En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual”, por lo que se fueron la reunión, expresó la mujer.

Ya en la casa del futbolista y luego de que él le prometió calmarse, la víctima aseguró que “de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿te gustaron mis compañeros?’. En ese momento me pongo realmente mal y comienzo a llorar y le digo: ‘Pará, Sebastián, ¿qué hacés?’ Entonces frena y yo le digo que me quiero ir, sin saber si esa violencia se iba a agravar por mi intención de huir”.

“Comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, agregó.

La mujer afirma que Sebastián Villa intentó ofrecerle dinero para que no hablara de lo que ocurrió.

