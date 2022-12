Otra estrella porno de EE. UU. anuncia que tiene sida

En su cuenta de twitter, el actor Rod Daily confesó que a sus 32 años ha sido diagnosticado con "VIH agudo".

"Redoble de tambores, por favor!! Tengo 32 años y tengo VIH. VIH agudo, lo que significa que fui infectado recientemente. Por ello, he sido bendecido", escribió en su red social.

El actor realizó otro trino para aclarar que "he sido bendecido por el hecho de que lo descubrí tan temprano que puedo aplastar esa mierda (sic) con medicamentos".

Tras estas declaraciones y el pasado anuncio de Cameron Bay, se prendieron las alarmas de la industria pornografía por el riesgo de que el número de infectados se incremente.

Por su parte, Daily ha agradecido los mensajes de apoyo que ha recibido luego de su publicación, manteniendo conversaciones con las personas que lo menciona y a quienes lo insultan les ha dicho que se preocupen por utilizar condón y "no se metan en la vida de los demás. Durante ocho años he dado negativo, aún no sé qué pudo pasar".