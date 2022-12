Otra imagen de las protestas en Caracas: joven se desnuda y se monta a una tanqueta

Desconcertados uniformados de la Guardia Nacional le pedían que se bajara, pero él los siguió desafiando. Sucedió en medio de una nueva marcha opositora.

Un manifestante desnudo, únicamente con medias y zapatos deportivos, caminó entre una lluvia de gases lacrimógenos en la protesta opositora del jueves en Caracas y subió a una tanqueta militar mientras gritaba: "No lancen más bombas".

El singular episodio, que el presidente Nicolás Maduro calificó de "show", ocurrió en la estratégica autopista Francisco Fajardo, en el este de la capital venezolana, donde las fuerzas de seguridad y opositores se enfrentaron en un cruce de bombas lacrimógenas, cócteles molotov y piedras.

Frente a las cámaras de AFP y de otros periodistas que cubrían la marcha, el joven avanzó, a paso normal, hasta llegar a la barrera que formaban agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tomándolos por sorpresa, y trepó con rapidez a un vehículo blindado llevando un libro en la mano.

"No lancen más bombas, por favor, no lancen más bombas", les pidió. Apenas pudieron reaccionar, unos policías le ordenaron: "¡Bájate! ¡Bájate!".

Poco después, terminó entre otros manifestantes siendo dispersado con bombas de gases y balas de goma, que a él le dejaron marcas en su espalda.

"No tienen límite para el ridículo. Todos los días un show", criticó Maduro en una declaración televisada desde Fuerte Tiuna, principal instalación militar de Caracas.

"Qué cosa tan fea, terrible, una película de terror. Nada más nos queda reírnos", agregó el mandatario socialista entre risas.

Los adversarios de Maduro mantienen desde el 1 de abril una oleada de protestas en Caracas y otras ciudades para exigir elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento, de amplia mayoría opositora.

Las manifestaciones, que se prolongan por tres semanas, han derivado en fuertes disturbios que han dejado ocho muertos y centenas de heridos y detenidos.