Otra tragedia en Australia: estos animales sobrevivieron a incendios, pero tienen los días contados

A los millones de especies que murieron se sumarán las que no podrán subsistir en los devastados entornos que dejan las conflagraciones.

Rescatistas continúan trabajando sin descanso para proveer agua y alimentos a los animales que, heridos, han logrado correr más rápido que las llamas. Algunos ganan la batalla y otros simplemente se desvanecen. Una imagen que entristece al mundo.

“No sabemos si podrán reproducirse después de esto. Ya están desnutridos y, como no hay pasto fresco, tendremos que traer alimentación en las próximas semanas”, dice Janine Green, rescatista de animales.

El drama humano no es menor: 26 personas han muerto y miles han resultado damnificados debido a los incendios.

El ganadero Jesse Bellchambers cuenta que tuvo que sacrificar a varios animales porque sus quemaduras les producían demasiado sufrimiento.

Según un estudio de la Universidad de Sídney, por las conflagraciones han fallecido 1.000 millones de animales, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, insectos e invertebrados.

