Otro joven murió a manos de la Policía en Estados Unidos y se desatan las protestas

La indignación de nuevo se desata en las calles de Minneapolis y otras ciudades como Portland en Estados Unidos , esta vez por la muerte de Daunte Wright, de 20 años, a manos de la policía.

En Minneapolis, 40 personas fueron detenidas por los desórdenes, otras 12 por saqueos y violentar el toque de queda impuesto en esa ciudad para contener las manifestaciones.

El rechazo se avivó tras las declaraciones de la Policía que en rueda de prensa informó que la agente Kim Potter, con 26 años de servicio y ahora bajo suspensión, pretendía usar su pistola eléctrica conocida como taser, pero disparó con su arma de fuego.

Ante los desórdenes, el alcalde de Broklyn Center dio un parte de tranquilidad a la multitud.

“Como bien saben, y no sé si alguno de ustedes me conoce personalmente, pero si me conocen, quiero que entiendan que voy a hacer absolutamente todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que se haga justicia. Esto no va a ser barrido bajo la alfombra ni nada de eso. ¿Entienden todos eso? Entonces, si todos continúan levantando la voz, solo quiero que todos estén a salvo. Quiero que todos se mantengan a una buena distancia de estos oficiales”, dijo Mike Elliott, el alcalde de Brooklyn Center.

La oficina forense del condado Hénnepin dictaminó que la muerte de Wright fue provocada por un disparo de bala en el pecho.

Publicidad

Las protestas por este suceso se produjeron a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad, donde estos días está siendo juzgado el ex policía Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd el 25 de mayo pasado.

Ahora las familias de Wright y Floyd se unen para denunciar los excesos policiales.