¿Ovnis en Estados Unidos?: Experta habla de las declaraciones de un exoficial de inteligencia

El testimonio que David Grusch, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea retirado, dio sobre ovnis en Estados Unidos ha causado revuelo a nivel mundial en redes sociales y en el mundo académico que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos.



De acuerdo con las declaraciones hechas por el oficial bajo juramento, las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de objetos voladores no identificados (ovnis) como de restos no humanos de quienes, presuntamente, piloteaban las naves. Por otro lado, expresó que existe un programa especial donde, a través de la ingeniería inversa, investigadores intentan reproducir la tecnología de estos objetos.

Este evento marca un precedente en la historia de la vida extraterrestre, ya que es la primera vez que de manera oficial sale a la luz un testimonio que da cuenta que el ser humano no está solo en el universo.

Acorde con Luz Mary López, fundadora del Centro de Informes Ovni, la primera vez que se presentó el avistamiento de una nave extraterrestre fue en la década de los años 40. Este evento fue cubierto por un medio de comunicación, pero luego de sacar el informe completo, el canal fue censurado por el Gobierno de EE.UU. y tuvo que retractarse frente a su audiencia.

Desde entonces comenzaron a caer diferentes naves al planeta Tierra, que fueron tomadas como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos y por ende para el mundo, por lo que fueron rápidamente atrapadas y ocultadas. Según la experta, alrededor de los años 70 diferentes entidades aseguraron que en posesión de la CIA y el FBI, se encontraban documentos que respaldaban la existencia de la vida extraterrestre, pero no salieron a la luz.

Publicidad

López sostiene que la razón por la que se oculte esta información de los ciudadanos es una decisión política que no corresponde a la realidad humana, basada en que se trata de un asunto de seguridad nacional: “Este es el momento más exacto para determinar que no estamos solos en el universo. Debemos de comprender que esto es algo natural y que no le corresponde a una decisión política”, asegura.

Por otro lado, la investigadora señala que si bien la búsqueda y el análisis de vida extraterrestre es un asunto geopolítico, donde todas las potencias mundiales tienen un equipo designado para hacerle seguimiento a esta área, EE. UU. sigue manteniendo la hegemonía después de ganar la guerra: “Al ganar la guerra, Estados Unidos logra recuperar los restos de estos aparatos y lo que hay dentro. Debemos tener en cuenta que lo que a ellos les corresponde decir en el marco de una guerra, este tema está por demás”.

La experta apunta que, aunque esta declaración es un avance, las personas no deben quedarse solo con una versión, sino que se debe realizar un debate fundamentado en la documentación que ha sido expuesta desde hace algunos años: “No podemos dejar de lado las investigaciones que se hicieron en su momento cuando se negaba todo”.

Publicidad

Finalmente, hace un llamado a entender la diferencia como algo natural y no como algo peligroso. En este sentido, afirma que los extraterrestres “no son una amenaza para el planeta", como los han presentado en Estados Unidos.