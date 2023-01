¿Ovnis en Estados Unidos? Militares registraron objetos voladores sospechosos

Le contaron al Pentágono que estaban a más de 9.000 metros de altura y se movían a velocidades hipersónicas.

El reporte sobre este avistamiento de objetos voladores no identificados llegó al Senado en Washington, donde esta semana se llevó a cabo una reunión con miembros del comité de inteligencia para recibir información clasificada.

Si bien este tipo de informes no son inusuales, cobraron atención después de que pilotos de la Marina contaron al diario The New York Times que vieron y grabaron videos de los objetos que no tenían ningún motor visible ni emitían gases de escape.

"Mantener a flote alguna aeronave requiere de una cantidad importante de energía. Con las velocidades que observamos, doce horas a flote son once horas más de lo que uno esperaría", señaló uno de los testigos.

Los reportes fueron registrados por el Pentágono, que mantiene secretas sus conclusiones. Sin embargo, asegura que no existe una amenaza a la seguridad nacional.

El presidente Donald Trump reconoció que él también fue informado.

Por su parte, la Marina cambió sus normas al respecto, convirtiendo en obligatorio reportar cualquier novedad.