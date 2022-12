Pablo Iglesias sacude al parlamento español tras besar en la boca a un colega

Pablo Iglesias, cabeza del izquierdista partido español Podemos, besó en la boca este miércoles a su colega catalán Xavier Domènech del movimiento Comú Podem. El hecho se dio en plena sesión del parlamento, luego de que este último pidiera en un corto discurso la integración de fuerzas socialistas y progresistas en la formación de un nuevo Gobierno.

La escena tomó por sorpresa a varios políticos conservadores del Partido Popular (afines al saliente gobernante Mariano Rajoy), quienes no pudieron disimular el desconcierto.

España afronta un proceso de reacomodación de fuerzas en el poder legislativo, en el marco de un sistema parlamentario en el cual el gobernante es elegido por mayoría en la corporación y no por voto directo como en el caso del presidencialismo.

El pasado 20 de diciembre los ibéricos votaron en unas elecciones en las que el Partido Popular, pese a obtener un mayor número de diputados, perdió las mayorías.

El escenario más probable es la llegada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al poder, aunque aún faltan varios acuerdos y conjugación de fuerzas para integrar un gobierno que tendría en cuenta al ascendente movimiento izquierdista Podemos, liderado por Pablo Iglesias.

Así las cosas, Pedro Sánchez, del PSOE, sería investido como presidente. En caso de que el socialista no obtenga los sufragios suficientes que le aseguren una mayoría en el Parlamento, los españoles tendrán que ser llamados nuevamente a urnas, esta vez el 26 de junio de este año.