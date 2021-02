¡En la salud y en la enfermedad! Pacientes con COVID se casaron en un hospital

Dos pacientes con coronavirus COVID-19 se casaron en el hospital Enfermera Isabel Zendal, en Madrid , España , el pasado jueves tras ser internados el 23 de enero.

Fernando, de 70 años, y Rosario, de 62, dijeron "sí, quiero", en un matrimonio celebrado después de estar juntos más de 14 años. La ceremonia fue oficiada virtualmente por un sacerdote.

"Nunca me había pedido que me casara con él y hace unos ocho días, no recuerdo bien, me envió un mensaje de WhatsApp proponiéndolo... Fue la mayor felicidad, dije, 'por supuesto, es mi sueño de mi vida ser tu esposa”, contó la recién casada.

Rosario dijo que era muy difícil estar separada de su esposo en el hospital porque "no sabían lo que podía pasar". Ambos habían llegado allí tras contagiarse de COVID-19.

En la celebración del jueves, que incluyó una torta y un beso, Rosario arrojó su ramo de novia a un grupo de trabajadores de la salud que festejaron con la pareja.

Después de la ceremonia, Rosario regresó a su habitación con la esperanza de que su esposo, que tiene algunos problemas de salud y está recibiendo oxígeno, se recupere.

Según ella, Fernando es un hombre fuerte y está segura de que juntos lograrán superar esta prueba que les ha impuesto la vida.