Pacientes oncológicos protestaron en Venezuela por falta de atención y escasez de medicamentos

Pacientes que padecen cáncer en estado crítico salieron a las calles de Caracas, capital de Venezuela , a protestar. Ellos están cansados de no contar con atención sanitaria, medicamentos y exámenes diagnósticos.

Solamente en 2021, esa enfermedad acabó con la vida de más de 30 mil ciudadanos venezolanos.

Publicidad

Alida Arteaga, de 39 años, debería estar hospitalizada, pero, cansada por la falta de atención, decidió salir a las calles a protestar. Su seno izquierdo ha aumentado cinco veces su tamaño por cuenta del agresivo cáncer que padece.

Asegura que nadie la atiende, pues no hay cómo realizar los exámenes que necesita para ser operada: “En estos días me descompensé porque me dio un derrame fuerte. Ni siquiera me pusieron un calmante, nada. Me mandaron para mi casa igualito”.

Y es que recibir atención de salud es el principal clamor de estas mujeres, cuya protesta se llevó a cabo a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, casa presidencial del vecino país.

Publicidad

Con infinita tristeza relataron lo que tienen que vivir para comprar un medicamento, que debería ser proporcionado por el Seguro Social, pues es de alto valor comercial.

“Tuve que vender mi televisor, hacer verbenas, hacer tortas para conseguir el dinero de los medicamentos. Para recibir una quimio todo hay que llevarlo”, aseveró Carmen Barrios, paciente oncológica.

Publicidad

“No hay dónde hacer una mamografía en todo Venezuela. El cáncer en Venezuela significa muerte, porque no hay nadie”, manifestó Estrella Rodríguez, otra paciente.

La Encuesta Nacional de Hospitales refleja un 70% de desabastecimiento en los quirófanos de Venezuela durante 2022. Entretanto, la Sociedad Anticancerosa contabilizó más de 30 mil muertes en 2021.

Los pacientes oncológicos hacen un llamado a Nicolás Maduro para que les garantice el derecho a la salud. Advirtieron que volverán a las calles.