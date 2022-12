Pacientes renales protestan en Venezuela porque no reciben medicamentos y diálisis son incompletas

Familiares dicen que, con esa situación, las horas de vida para muchos pueden estar contadas. Cerca de 15 de ellos han muerto en lo que va de este año.

Esta es la tercera protesta en menos de un mes. Para llamar a atención del Gobierno decidieron cerrar vías con sus sillas de ruedas y quemar llantas cerca a uno de los centros de atención para pacientes renales en el estado de Maracaibo.

Aseguran que hay 17 máquinas para diálisis averiadas y que solo funcionan 9. De las 12 horas de terapia, los pacientes solo reciben 5.

Alismar Sánchez dice que, al igual que otras 4 personas, podría fallecer en 48 horas de no recibir tratamiento.

“Mírenle la barriga, no es mentira, está llena de líquido, está llena de toxina. Si él no se dializa hoy, se muere”, asegura Alismar, refriéndose a otro afectado.

Por parte de las autoridades de salud no ha habido respuesta y los decesos por esta crisis son confundidos con las muertes naturales.

“Por infarto, por paros respiratorios, derrame cerebral, todos los pacientes que están falleciendo en estos centros de diálisis no salen reflejados en ninguna parte”, asegura Lino Albornoz, afectado.

Esta misma situación se repite en la mayoría de los centros especializados para tratar esta enfermedad en el occidente de Venezuela.

