Pacto del terror: Estado Islámico y Al Qaeda se unen para combatir a sus enemigos

El líder del grupo Estado Islámico amenazó luchar hasta el último hombre, según una grabación estridente difundida el jueves en su primera declaración pública desde que una alianza encabezada por Estados Unidos empezó a atacar a los extremistas por aire en Irak y Siria.

La declaración fue colocada en internet seis días después que las autoridades iraquíes dijeron a The Associated Press que Abu Bakr al-Baghdadi resultó herido en un ataque aéreo en Irak. No estaba en claro si la grabación se efectuó antes o después del supuesto incidente.

Publicidad

En su grabación de 17 minutos, al-Baghdadi amenaza con combatir la "cruzada" hasta el fin.

"Dios nos ha ordenado combatir", dijo. "Por ese motivo los soldados del Estado Islámico están combatiendo. Nunca dejarán de hacerlo aunque solo quede un soldado. Nunca dejarán de combatir porque rechazan la humillación".

La grabación, difundida en redes sociales, parece auténtica.

El autoproclamado califa instó a los musulmanes a librar la guerra santa en todo sitio y matar a "apóstatas" específicamente en Arabia Saudí y Yemen. Una grabación anterior suya parece haber inspirado a milicianos en Argelia a decapitar a un francés.

Publicidad

Por otra parte, el jueves se informó que líderes el Estado Islámico y la rama de al-Qaida en Siria se reunieron la semana pasada y acordaron dejar de pelear entre sí y trabajar juntos en contra de sus oponentes.

El acuerdo podría ser un duro golpe para la estrategia de Washington contra el Estado Islámico.

Publicidad

Un funcionario de la oposición siria y un comandante rebelde dijeron a The Associated Press que los delegados de los dos grupos se reunieron en secreto el 2 de noviembre en el norte de Siria y acordaron poner fin a meses de enfrentamientos entre ellos y cooperar en terreno.

Las dos fuentes hablaron con la condición del anonimato por temor o por no estar autorizados a divulgar la información.

El acuerdo no representaría una fusión, según las fuentes consultadas por la AP.