Padre de colombiano muerto en EE. UU. pide al Gobierno que se pronuncie

"Según testigos, él no se cayó sino que lo tiraron, pero eso está en investigación y no podría asegurar nada de esa situación porque no sabemos oficialmente nada", explicó el padre de Israel, que murió luego de que policías lo intentaran detener con pistolas de choques eléctricos por pintar un grafiti en un edificio abandonado. Escuche el audio en Blu Radio

Pero pese a que "estaba lleno de preguntas", la Policía de Miami no respondió ninguna "y por el contrario fui bombardeado con otra clase de preguntas", sostuvo.

Por ello, pidió "al presidente Santos que a mi hijo, que hoy está muerto, le pido al presidente de Colombia que se pronuncie con el canciller de Colombia en EE. UU. y que exija explicaciones de qué pasó", dijo.

Sobre las versiones que circulan de que el joven consumía droga antes del incidente con los policías, aseguró que "la marihuana es un tema que no tiene nada que ver en este caso".