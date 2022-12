Padre de familia que perdió el conocimiento tras dos días sin comer conmueve a Venezuela

El hombre, que trabajaba como conductor de servicio público pero ahora está desempleado, dice que los alimentos que consigue son para sus hijos.

José Romero estaba buscando a sus pequeños en la escuela pero de repente no pudo caminar más y decidió sentarse. No sabe bien si se quedó dormido junto a su niño o perdió el conocimiento. Contó que hacía dos días no comía.

“Todo lo que yo tengo es para dárselo a ellos. Lo que yo me iba a comer es para ellos y ya el físico no me da”, explicó Romero.

Este video fue grabado por un transeúnte que al ver la situación decidió ayudarlo de inmediato y junto a un amigo comprarle alimentos.

Él se sintió conmovido por la situación: “dijo que no le diera la empanada a él sino a los niños. Eso ‘le enfría el guarapo’ a uno”, dice.

El hombre llevaba 25 años trabajando como conductor público, pero hace un año se dañó el autobús que conducía.

“Mientras yo tenga comida a mis hijos no le va a faltar nada, así yo no coma. Cualquier padre lo haría”, asegura.

Estos casos son cada vez más comunes en Venezuela. Según Caritas, la desnutrición infantil ha aumentado en 75% en las zonas más humildes del país.

Una de las maestras de la escuela donde estudian los hijos de José Romero contó que tanto alumnos como el personal pasan a diario por situaciones similares a las de este padre.

“Hay muchos niños aquí que llegan solo con un pote de agua sin desayuno. Aquí ha habido personal obrero que se desmaya porque no ha tenido que comer”, dice la maestra María Angélica Ortiz.

Es importante destacar en esta historia la solidaridad del venezolano. Cada vez más personas intentan apoyar a otros con menos recursos económicos en medio de la crisis económica que está golpeando el país.