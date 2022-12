Padre de niño sirio ahogado, símbolo de refugiados, perdió a otro hijo y esposa

"Quiero que el mundo entero nos escuche desde Turquía, donde hemos llegado escapando de la guerra. Tengo un gran sufrimiento. Hago esta declaración para evitar que otras personas tengan el mismo sufrimiento", dijo Abdulá Kurdi a periodistas turcos delante del Instituto Forense de la ciudad de Mugla, en el suroeste de Turquía.

Aylan Kurdi, de 3 años, su hermano mayor Galip, de 5, y la madre de ambos, Rehan, fueron encontrados ahogados en la playa turca de Bodrum tras el hundimiento de la embarcación de la que huían de Siria.

El padre del niño ahogado, cuya imagen se ha convertido en símbolo de la tragedia de los refugiados sirios, fue el único miembro de la familia que sobrevivió la tragedia.

Rechazó una oferta de asilo de Canadá y pidió a la comunidad internacional que haga lo posible para evitar sufrimientos como el suyo.

Relató que, tras la trágica muerte de su esposa y dos de sus hijos menores tras naufragar el bote en que la familia intentaba llegar a la isla griega de Kos, su hermana mayor, que vive en Canadá, fue entrevistada en la televisión en ese país, que luego le ofreció asilo.

"He recibido una oferta del Gobierno de Canadá. Era una oferta para que yo pueda ir allí. Pero, después de lo ocurrido no quiero ir. Voy a llevarme los cuerpos primero a Suruç (ciudad turca en la frontera con Siria) y luego a Kobani (ciudad siria cercana). Pasaré el resto de mi vida allí", explicó.

Teema Kurdi, su hermana, había dicho que la familia de refugiados de la guerra en Siria quería llegar a Canadá, pero no pudieron obtener el visado cuando lo solicitaron en Turquía.

En Kobani, ciudad de mayoría siria del norte de Siria, murieron 16 miembros de la familia que combatían al grupo yihadista Estado Islámico (EI), según el relato de Abdulá Kurdi al diario Sol.

Ahora Kurdi quiere enterrar junto a ellos los cuerpos de sus dos hijos, de 3 y 5 años, y el de su esposa.

Canadá se encuentra en plena campaña de cara a las elecciones generales del 19 de octubre.

Los últimos sondeos señalan que los tres principales partidos, el Partido Conservador de Harper, el NPD de Mulcair y el Partido Liberal de Trudeau están prácticamente empatados en intención de voto, aunque los socialdemócratas están ligeramente por delante de liberales y conservadores.

Al principio de la campaña electoral, Harper prometió que Canadá aceptaría 10.000 refugiados sirios durante los próximos años.

Oficialmente Canadá solo ha aceptado 1.060 refugiados sirios desde mediados de 2013, aunque Harper afirmó que son ya 2.000 y el ministro de Inmigración elevó el miércoles la cifra a 2.500.

La ONU había solicitado a Canadá la aceptación de 10.000 refugiados procedentes de Siria.