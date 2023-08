Padre e hijo murieron en accidente aéreo: el hombre dejaba al niño pilotear su avioneta

En Brasil, un reconocido empresario ganadero, llamado Garon Maia, y su hijo de 12 años, Francisco, murieron tras un accidente aéreo el pasado 29 de julio. El siniestro tuvo lugar entre los estados de Rondonia y Mato Grosso.



La avioneta Beechcraft Baron 58 se estrelló en una densa área forestal apenas cinco minutos después de que despegó del aeropuerto de Vilhena, Rondonia. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados al día siguiente del accidente aéreo.

De acuerdo con medios internacionales, Garon Maia había volado desde una granja en Nova Conquista, en Rondonia, y había hecho una parada en el aeropuerto de Vilhena para descansar. Su intención era llevar a su hijo de regreso a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lugar donde vivía con su madre.

Avião bimotor Beechcraft Baron 58, de matrícula PR-IDE, "caiu matando pai e filho" a Aeronave cair em uma região de mata fechada, na divisa de Rondônia e Mato Grosso. Os destroços da aeronave foram localizados na manhã deste domingo (30) o pecuarista Garon Maia e o filho.🇧🇷 pic.twitter.com/nOEBpVZJup — D' AVIATION 🇧🇷 (@pgomes7973) August 1, 2023

Sin embargo, días después del accidente aéreo, en redes sociales circuló un video que muestra al hombre de 42 años bebiendo cerveza a bordo de la avioneta mientras graba a su hijo piloteándola. En las imágenes se observa al menor usando chanclas mientras recibe instrucciones de su padre.



La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) confirmó a medios locales que investigará el trágico accidente.

Y es que la tragedia no termina ahí, pues el pasado 2 de agosto, la Policía local encontró sin vida a Ana Paula Pridonik Silva, de 27 años, esposa de Garon Maia y madrastra del pequeño. El cuerpo de la mujer fue hallado en su apartamento.

Las autoridades no descartan que haya sido un suicidio, no obstante aún no hay una confirmación oficial.