Padre finge ser su hija de 11 años para atrapar a hombre que la acosaba por WhatsApp

“Me lo quería comer vivo", expresó Walter Rodríguez cuando revisó los mensajes y las fotos sexuales que un hombre de 29 años le enviaba a la pequeña.

Rodríguez mantuvo conversaciones con el tipo, arregló una cita con él y cuando lo tuvo enfrente lo atacó a golpes.

El hombre oriundo de Buenos Aires, Argentina, descubrió los mensajes tras hablar con la menor y a partir de ese momento se hizo pasar por ella y arregló una cita con el acosador.

"Les decís que vas a ver a una amiga, yo soy de Palermo capital", le escribió el acosador a la niña, pero su padre era quién leía el mensaje.

El hombre le había enviado fotos de contenido sexual y se las pasara. En uno de los chats, la niña le escribe: "Soy virgen", a lo que el acosador respondió: "Qué bueno".

Walter Rodríguez contó que intercambió chats con el acosador de su hija y acordaron una cita. "Primero me citó en la casa y yo le dije que sí, obvio, porque le iba a matar. Me abría la puerta y yo le mataba", contó Rodríguez a un medio de televisión.

El encuentro entre los hombres se dio el pasado 10 de febrero y apenas el padre de la niña lo identificó, empezó a golpearlo en el rostro y en el cuerpo.

Al llegar al lugar media hora antes de la cita, el hombre buscó una patrulla y le explicó lo que sucedía.

“Necesito que me mandas una patrulla porque voy a hacer esto, lo único que te pido es que me dejes pegarle, nada más, yo no lo pienso lesionar ni nada. [el policía le dijo] está bien, pero fíjate en la forma en que le vas a pegar”, cuenta el padre indignado.

Al llegar el acosador de 29 años, identificado como Germán, el padre de la menor le dio una golpiza.