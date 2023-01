Padre llevó de cacería a su pequeña hija y los mataron al confundirlos con venados

Otro cazador les disparó, dicen que accidentalmente, cuando estaba buscando animales en el mismo bosque donde se encontraban las víctimas.

La tragedia se presentó en Carolina del Sur, Estados Unidos, el pasado miércoles primero de enero.

Kim Drawdy, 30 años, y su hija Lauren, de 9, recibieron disparos en medio de la faena de caza.

"Estamos investigando un incidente de caza que resultó en dos muertes en el condado de Colleton. El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 2:30 pm del miércoles en Barracada Road", según la cuenta de Twitter del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur (SCDNR).

El domingo los cuerpos serán sometidos a una necropsia para tener información más precisa.

Actualmente no hay reportes sobre qué sucedió con la persona que realizó el disparo.

Kim y Lauren fallecieron por las graves heridas producidas por impactos de un arma de largo alcance, dice el informe del forense Richard Harvey revelado por The Post and Courier.

Aún no se tiene certeza si el hombre y su hija estaban usando el equipo de seguridad requerido para este tipo de actividades.

En este estado, la temporada de caza se acabó el primero de enero y se han presentado varios accidentes, según el portavoz de SCDNR.

Algunos familiares de las víctimas pidieron ayuda monetaria en Facebook para el financiamiento del funeral.