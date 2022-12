Padre que abusó de su hija se cortó el cuello con una cuchilla de afeitar en plena corte

Los jurados lo condenaron a cinco años de prisión por abusar de la niña de 6. La madre también es juzgada por no denunciar las quejas de su hija.

Investigadores señalan al sujeto de abusar sexualmente de la pequeña en una tienda de campaña. Al parecer, ella le contó a su mamá lo que estaba pasando pero la mujer hizo caso omiso y no tomó cartas en el asunto.

Tras las investigaciones, el hombre fue llevado ante una corte de Leicester, Inglaterra, donde fue sentenciado a 5 años de prisión por los hechos, pena que se le suma a otra condena de 7 años por delitos no relacionados a la agresión sexual.

Justo cuando estaban leyendo el veredicto en voz alta, el sujeto sacó una cuchilla de afeitar que presuntamente traía escondida bajo un reloj de pulso y cortó su garganta en varias ocasiones, con la intención de quitarse la vida, pero no lo logró.

“Sigue, bastardo. ¡Hazlo!”, gritó su exesposa, presente en la sala, mientras que los guardias lo lanzaron al suelo para evitar el suicidio, reporta el Leicester Mercury. Tras el hecho fue llevado al hospital, donde lo atendieron por lesiones superficiales.

La mamá de la niña no denunció lo que su hija le había contado sobre las agresiones sexuales, por lo que fue procesada y hallada culpable por negligencia.