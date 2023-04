Padres de jóvenes desaparecidos hallaron sus cadáveres gracias a un sueño: “Él se me manifestó”

El pasado 11 de diciembre de 2022, los jóvenes Hugo Garrido y Javier Gutiérrez desaparecieron en Villa Fontana Aqua, en el estado mexicano de Jalisco. Desde ese momento, sus familiares iniciaron una búsqueda para encontrarlos, pero fue hasta hace poco que lograron hallarlos.



Los padres de ambos jóvenes, Raúl Garrido y Guadalupe Gutiérrez, SE unieron y empezaron a realizar una búsqueda exhaustiva para hallar a los jóvenes.

Según las investigaciones, los jóvenes fueron atacados por desconocidos mientras dejaban a unas amigas en sus casas. Pese a la presunta inacción de las autoridades, los familiares no desfallecieron y meses después el padre de una de las víctimas tuvo un sueño donde, afirma, su hijo se le manifestó.



“A diario le pedía a Dios y a la Virgen que me dijera y un día se me manifestó mi hijo en un sueño y me dijo 'en el baño y el número de la casa', y ahí fue donde lo encontré”, detalló Guadalupe Gutiérrez, papá de Javier.

A casi 100 días de su desaparición, el padre hizo caso a ese mensaje, llegó a la vivienda y empezó a cavar hasta que encontró los restos de Javier y Hugo bajo el piso del baño. Se trataba de una fosa clandestina en una casa abandonada, ubicada en la misma zona donde desaparecieron las víctimas.



“Es increíble que nos educan desde el principio que te portas bien y te va a ir bien y no es cierto, ya vimos que no es cierto, es una decepción muy grande, se llevaron a lo mejor de cada familia”, señaló Raúl, el papá de Hugo Garrido.

Los padres de las víctimas han destacado que sus hijos eran jóvenes trabajadores y honestos, por lo que piden justicia por su muerte. "Ahorita lo que me interesa es que se haga justicia porque fue algo muy injusto lo que les hicieron. No tenemos aquí tema de que ellos anduvieran, como dice la gente, en malos pasos o que tuvieran malas compañías o mañas. No, eran muchachos trabajadores y honestos", señaló Raúl.

La aparición de la fosa clandestina y el hallazgo de los cuerpos de Hugo Garrido y Javier Gutiérrez han consternado a la sociedad en México. Además, ha generado una ola de indignación y ha llevado a los familiares y amigos de las víctimas a exigir justicia y que se castigue a los responsables.