Países del bloque del Alba tomarán “medidas diplomáticas” contra veto de Perú a Nicolás Maduro

El documento, suscrito entre otros, por Raúl Castro, Evo Morales y Daniel Ortega, también expresa el respaldo a los comicios del próximo 20 de mayo en Venezuela.

A pesar de que el encuentro iba girar en torno a la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela el 20 de mayo, rechazadas por la oposición y varios gobiernos, poco fue lo dedicado a este punto en comparación con los otros temas.

En la declaración final, leída por el secretario general del ALBA, David Choquehuanca, los 12 países que integran el organismo renovaron su "firme respaldo" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su gobierno y "al proceso democrático que dirige".

Reconocieron "el derecho inalienable del pueblo venezolano a celebrar y participar" en los comicios del 20 de mayo "conforme a sus normas y procedimiento internos" y respaldaron sus "esfuerzos" por "encontrar por sí mismos las respuestas a sus desafíos políticos y económicos".

Para estos comicios, que coincidirán con el de los consejos legislativos, la principal coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió hace semanas no participar ya que considera que las condiciones no son "justas" ni "transparentes".

La decisión de la plenipotenciaria, oficialista y no reconocida por la oposición y varios gobiernos Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de convocar a elecciones fue el principal motivo que llevó al grupo de Lima a "desinvitar" a Maduro de la VIII Cumbre de las Américas, paso que se dio formalmente en febrero.

Maduro, que ha reiterado que sí que estará en Lima los días 13 y 14 de abril, recibió hoy el apoyo del ALBA, cuyos integrantes aprobaron ejercer "medidas diplomáticas y políticas", que no especificaron, para que Venezuela esté en la Cumbre.

En el acuerdo se exigió "respeto a la legalidad de la organización" de este encuentro y se defendió que la exclusión de Maduro "constituye una intromisión en los asuntos internos de Venezuela".

"Consideramos que dicha Cumbre debe ser un punto de encuentro para todos los estados del continente y un espacio donde todos podamos expresar nuestras ideas, alcanzar consensos, disentir y debatir respetando nuestra diversidad", leyó Choquehuanca.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su deseo de que en Perú "cambien y revisen" la decisión sobre su homólogo venezolano, y aseguró que los integrantes del ALBA "estaremos contigo para decir nuestra verdad".

Por su parte el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, apuntó que la decisión del Grupo de Lima "debe ser vista como una falta de respeto al pueblo venezolano", la condenó y aseguró que es una "violación flagrante del derecho internacional y de los artículos de la Organización de Estados Americanos".

Todo en un encuentro en el que planeó la sombra del fallecido cofundador de este organismo y expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, al que se recordó tanto durante la sesión, como todo el día en Venezuela al cumplirse cinco años de su muerte.

"Mis primeras palabras van dirigidas a reafirmar nuestro homenaje a su obra y a su ejemplo y la invariable lealtad a su legado", sostuvo el presidente de Cuba, Raúl Castro, durante su declaración.

Sobre Cuba también se recogió en el acuerdo el "reclamo a la comunidad internacional" para que se levante "de manera incondicional el bloqueo (...) impuesto por los EEUU" a la isla y se condenó las "nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo y las recientes decisiones unilaterales" de Washington que, según el documento, "afectan a (...) las relaciones con Cuba en su conjunto".

Además, se recogió la "voluntad del pueblo y gobierno de Bolivia" en la "búsqueda pacífica de soluciones a través del derecho internacional, la negociación y el diálogo fructíferos a su enclaustramiento marítimo que afecta la integración regional y le impide el desarrollo".

De igual modo se felicitó a Ecuador por la consulta popular del pasado 4 de febrero "así como por el mayoritario respaldo popular otorgado al presidente Lenín Moreno que ha permitido fortalecer la democracia".

La ALBA, impulsada por los ya fallecidos mandatarios de Cuba, Fidel Castro, y Venezuela, Hugo Chávez, está compuesto por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Surinam, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Venezuela.