Pánico en Croacia tras fuerte sismo de magnitud 6,2

Un poderoso sismo de magnitud 6,2 sacudió este martes a Croacia provocando el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinja, en el centro del país.

El temblor, que tuvo lugar a una profundidad de 10 km, se sintió con fuerza también a unos 50 km del epicentro en la capital Zagreb, donde la gente asustada salió a las calles.

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos", dijo el alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic.

"Hay pánico general, la gente está buscando a sus seres queridos", agregó.

Imágenes de la ciudad, donde viven unas 20.000 personas, mostraban el colapso de techos y calles con ladrillos y escombros.

El temblor tuvo lugar un día después de un sismo de menor magnitud en Petrinja que causó daños en edificios.

Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica y los temblores son frecuentes.