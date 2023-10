Panorama en la Franja de Gaza: bombardeos israelíes ya dejan más de 7.300 muertos, incluidos niños

La Franja de Gaza sigue desangrándose: 7.326 muertos, entre ellos, 3.000 niños, dejan tres semanas de bombardeos en respuesta a la masacre de 1.400 personas perpetrada por el grupo Hamás. Israel denunció este viernes, 27 de octubre de 2023, que bajo el mayor hospital de Gaza funciona el comando de las operaciones terroristas.



El dolor humano se va desperdigando por doquier en Gaza. Las escenas se suceden como una cascada, sin pausa. Un hombre lloró y escribió sobre el féretro de su esposa muerta. En brazos llevaba a su bebé de siete meses, quien también resultó muerto en un bombardeo.

Por otro lado, unos niños de Jabalia en urgencias reclamaron a su tío herido, el único que familiar que saben que está vivo. "Estábamos durmiendo cuando nos impactaron. Mi papá, mi mamá, todos estábamos ahí”, contó una pequeña entre llanto.

Ya sea en campos de refugiados, en carros o en tiendas improvisadas a la intemperie, no hay lugar seguro para escapar del fuego.

“Mi familia y yo no pudimos salir porque no encontré un lugar seguro para ir. Anoche fue una noche oscura, no dormimos. Tengo miedo por mi hija, no por mí. Quiero un lugar seguro para mis seres queridos", indicó.

Ciudadanos hacen largas filas en busca de agua y comida. Y mientras la ONU pide combustible para poder realizar el trabajo humanitario, Israel mostró una conversación interceptada, según la cual las milicias tienen millones de litros acumulados para sus operaciones subterráneas.



Pero la inteligencia israelí denunció algo aún más grave: Hamás esconde su infraestructura terrorista, bajo el mayor complejo hospitalario de Gaza.

“Hamás utiliza el hospital Shifa como escudo para la infraestructura terrorista. El grupo islamista libra la guerra desde los hospitales al operar desde estos centros asistenciales, Hamás no solo pone en peligro las vidas de israelíes y civiles, sino que también explota a civiles inocentes de Gaza como escudos humanos. Shifa no es el único hospital, es uno de muchos. El uso de hospitales por parte de Hamás es sistemático”, indicó Daniel Hagari, portavoz del Ejército de Israel.

También del lado israelí, el de hoy es un viernes de zozobra, pues un cohete de largo alcance lanzado por Hamás impacto un edificio residencial de Tel Aviv. Tres personas resultaron heridas.