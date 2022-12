Papa afirma que él también se confiesa porque es "un pecador"

El papa argentino explicó, ante 50.000 fieles que aborrataban en la plaza de San Pedro, que cada 15 días se sienta frente a su confesor. "El escucha las cosas que le cuento, me aconseja y me perdona. Y yo necesito este perdón", agregó el pontífice.

El exarzobispo de Buenos Aires dedicó este miércoles su catequesis al perdón y al sacramento de la confesión y puntualizó que aunque los fieles católicos "a veces se confiesan directamente con Dios" es necesario hacerlo con un confesor porque "te da la seguridad del perdón".

"Es un poco difícil -añadió el papa- entender cómo un hombre puede perdonar los pecados. Jesús nos da el poder. La Iglesia es depositaria del poder de las llaves: para abrir o cerrar, de perdonar".

Asimismo, Jorge Bergoglio subrayó: "No hay que olvidar que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Mediante el ministerio del sacerdote nos da un abrazo que nos regenera y nos permite levantarnos y retomar de nuevo el camino".

Por otra parte, el papa también explicó que el sacramento de la confesión "es muy delicado" para los sacerdotes y que es necesario que el corazón de estos "esté en paz", "que no maltrate a los fieles y que sea amigo fiel y misericordioso de todos ellos".

"El sacerdote que no tenga esta disposición espiritual es mejor que no dé el sacramento de la penitencia hasta que no se corrija", aseveró.