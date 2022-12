Papa anuncia viaje a Suramérica al tiempo que pide no tener hijos "como conejos"

El papa Francisco dijo que tiene la intención de viajar este 2015 a Suramérica, específicamente a Ecuador, Bolivia y Paraguay, mientras que en 2016 estaría de visita en Chile, Argentina y Uruguay.

Así mismo, el pontífice consideró la posibilidad de incluir a Perú en la gira, pero no mencionó a Colombia dentro de sus planes.

La posibilidad de los periplos por Latinoamérica fue anunciada por el jerarca católico a bordo del avión que lo trasladó desde Filipinas hacia Roma. Durante la intervención, frente a unos 70 periodistas, el papa aprovechó para hablar de varios temas más, entre ellos el control de natalidad.

En sus declaraciones, Francisco apeló por una "paternidad responsable" y consideró que para ser bueno y católico no hay que comportarse "como conejos".

"Algunos creen, perdonad la expresión, que para ser bueno y católico tenemos que ser como conejos", dijo.

Francisco respondió así a una pregunta sobre la controversia en Filipinas respecto a los problemas del control de natalidad y el uso de contraceptivos, que la Iglesia católica no admite.

Sobre la media de hijos por mujer, Francisco explicó que los técnicos aconsejan que la media "sea tres por familia" para mantener la población.

"Cuando se desciende de esto, suceden los casos extremos, como podría suceder en Italia, dónde no sé si es verdad, pero en 2024 han dicho que no habrá dinero para pagar a los jubilados", añadió.

Para Francisco, su respuesta y la "respuesta de la Iglesia" es la paternidad responsable".

Como ejemplo puso cuando hace algunos meses se encontró con una mujer embarazada de su octavo hijo a pesar de que había tenido siete cesáreas en los anteriores partos.

"Eso es una irresponsabilidad. ¡Qué quería, dejar huérfanos a sus siete hijos!", exclamó.

"La respuesta es la paternidad responsable y yo conozco muchas vías lícitas que ayudan", agregó.

En una respuesta anterior, Francisco explicó que Pablo VI quiso combatir el neomalthusianismo (una teoría demográfica y social que considera el exceso de población de las clases pobres un problema) que existía en su época, cuando tanto en España como en Italia la tasa de natalidad estaba por debajo del 1 %."

"Pablo VI ha sido un profeta que nos ha dicho que hay estar atentos a este neomalthusianismo" agregó el papa, quien reiteró que esto no significa que un católico tenga que tener muchos hijos.

Por otra parte, el papa quiso destacar que para las familias pobres cada hijo es "un tesoro al que amar".