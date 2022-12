Papa emérito Benedicto XVI revela que fue Dios quien le dijo que renunciara

Durante una de las pocas visitas privadas que concede tras su retiro, Benedicto XVI, al ser preguntado por uno de los asistentes por las razones de su decisión, respondió: "Me lo dijo Dios", siempre según la agencia católica Zenit.

Ratzinger explicó que no se trató "de ningún tipo de aparición o ningún fenómeno de este tipo", sino que fue "una experiencia mística" en la que el Señor hizo crecer en su corazón "un deseo absoluto de permanecer a solas con él, recogido en la oración".

Asimismo, Benedicto XVI comentó durante ese encuentro que a medida que observa el "carisma" del papa Francisco, se da mayor cuenta de que su elección de renunciar a su pontificado fue "la voluntad de Dios".

Durante estos encuentros, añade el artículo de Zenit, el papa emérito "no comenta y no desvela secretos, no concede declaraciones que podrían pesar como las palabras dichas por el otro papa, sino que mantiene la discreción que siempre le ha caracterizado".

Así, señala que como máximo, "observa satisfecho las maravillas que el Espíritu Santo está haciendo con su sucesor, o bien habla sobre sí mismo", como por ejemplo de "cómo su decisión de renunciar fue una inspiración recibida de Dios".

Ciudad del Vaticano